分組賽主場謝幕搏到底 東方撼FC悉尼盡地一煲！

東方中場 馬高斯

今日「亞冠盃2」到另一港超球隊東方登場，坐鎮旺角大球場於E組惡鬥澳職勁旅FC悉尼。今場為東方分組賽主場謝幕戰，若然獲勝將保住出線機會，面對近況欠順的悉尼，勢必盡地一煲，且看能否為球迷炮製驚喜。（港台電視32周四晚上6時直播）

上輪主場以1球告負卡雅的東方，暫時於E組排第3，落後今場對手FC悉尼3分。主教練盧比度昨日出席賽前記招時，表示會竭盡所能，以保持出線機會：「佢哋雖然有杜格拉斯哥斯達缺陣，但整體實力仲好有水準，相信佢哋今次都唔會留力，我哋會繼續保持鬥志，好似上兩場咁盡最大努力搶分。今場係分組賽最後一場主場比賽，希望班球員把握同頂尖球隊交手嘅寶貴機會，盡情發揮同享受，喺主場製造驚喜畀球迷。」盧比度同時透露陣容上將作適當輪換，以應付周日的「高級組銀牌」4強大戰。

梁振邦：防守要更緊密 首輪分組賽作客以5球不敵FC悉尼，東方隊長梁振邦在記招上表示，球隊會採取比以往更積極的戰術，希望拉近實力差距：「我哋防守一定要夠緊密同積極，多啲跑動去創造空位畀隊友，希望透過更靈活嘅走位，彌補到同對手之間嘅差距。我哋會盡力踢好呢場比賽，畀香港球迷睇到東方嘅實力。」

至於陣中主力杜格拉斯哥斯達因傷未能隨隊的FC悉尼，近期走勢飄忽，各項賽事近6場僅得2勝4負，包括上場「亞冠盃2」主場以0比1不敵同組榜首廣島三箭。FC悉尼昨日派出主教練烏法達利和隊長賴恩格蘭出席賽前記者會，前者表示上周六於澳職以4比2擊敗西悉尼流浪者後，隊內士氣不俗，今場有信心取得出線關鍵3分：「東方近幾場踢得愈嚟愈有驚喜，比起9月時有唔少進步，雖然上場分組賽贏過佢哋，但我哋絕對唔能夠鬆懈。加上喺聯賽贏波之後，成隊士氣都返晒嚟，我對班球員好有信心，今場勝負對出線相當關鍵，我哋一定會盡全力攞晒3分。」

東方箭頭 巴杜姆 悉尼射手 基利馬拉（中） 梁振邦 ＦＣ悉尼昨日落場操練，對待今仗態度認真。 東方球員加緊備戰，希望主場踢出驚喜。