6連勝！綠軍三分彈擊沉快艇

昨日NBA常規賽，塞爾特人主場迎戰快艇，明星前鋒普辛基斯「滿血」回歸，正選上陣23分鐘貢獻16分及6個籃板，加上全隊合轟22記三分彈，包括在第2節射入隊史最佳及追平NBA歷史紀錄的單節12記三分，最終「綠軍」以126比94反「艇」，喜迎6連捷。

塞爾特人上賽季奪冠功臣之一的普辛基斯，在捧盃後立即進行腿部手術，時至近日曾短暫出戰發展聯盟（G-League）重拾競技狀態，而他今場「comeback game」為本季首度披「綠軍」戰衣上陣。

主隊開賽就展現強大的外圍火力，上半場打完已領先78比49。雖然快艇中鋒蘇巴錫交出23分及10個籃板的「雙雙」，占士夏登亦取得19分，但比賽在尾節初段就進入「垃圾時間」，最終塞爾特人在6人得分上雙下以126比94勝出，穩守東岸第2。值得一提，塞爾特人上月在開幕戰以29記三分追平NBA歷史單場紀錄，今場第二節轟入12記三分打破隊史及追平NBA單節三分紀錄，短期內再創相關紀錄，衞冕征途聲勢浩蕩。

勇士又「倒水」不敵籃網 至於西岸勁旅勇士，是日對陣籃網於第3節一度領先18分，惟繼上仗不敵馬刺後再現「倒水」，最終以120比128告負吞下連敗，暫以12勝5負戰績由西岸榜首跌落做「阿二」。勇士當家球星史堤芬居里今場交出28分及7次助攻，三分球16中8，達成職業生涯3800記三分里程碑。