ATP新生代總決賽 19歲商竣程入圍
ATP年終賽剛剛結束，接下來將會進行ATP新生代總決賽（Next Generation ATP Finals），周一官方公布首批入圍名單，19歲的商竣程成為首位出戰這項年終賽的中國男網手，而香港的黃澤林（Coleman）仍在候選之列，為入圍仍努力爭逐中。
黃澤林仍有望趕「尾班車」
ATP新生代總決賽今年於12月18至22日在沙特阿拉伯上演，總獎金205萬美元，賽事主要讓年度成績最好的8位20歲以下的球員爭逐；已落實下月底來港出戰「中銀香港網球公開賽2025」的商峻程，與法國的費斯、美國麥高遜及捷克的文錫，成為首批入圍的球手；而餘下4個入圍席位仍在爭逐中，有待公布。值得一提，香港黃澤林亦為ATP新生代總決賽參賽資格努力中，包括Coleman在內目前有8位球手的排名積分相當接近，Coleman在8人中暫排第6。
此外，商峻程亦入圍競逐ATP「年度最佳新人獎」，與唯一競爭對手捷克的文錫爭奪殊榮，12月9日將會揭曉。
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