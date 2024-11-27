魯列夫下月重臨維園爭衞冕

「中銀香港網球公開賽2025」將於12月29日至明年1月5日假維園舉行，世界排名第8的魯列夫已落實來港力爭衞冕。昨日魯列夫以視像通話受訪時（小圖）表示，現時正積極備戰，對於重返香港獻技感到相當興奮和期待。

積極訓練提升「心體技」 於ATP年終賽殺入8強的魯列夫，正全力為下月的香港公開賽調整狀態。然而，這位俄羅斯球手過去曾因壓力緣故，多番於賽事中以球拍失控「自殘」，令外界擔憂其心理健康狀況，因此魯列夫表示目前的訓練不僅提高體能、技術，還包括心理素質：「我會專注於提升體能，試圖變得更快，當然技術方面也有很多需要改進的地方。在情緒管理方面，我的團隊及運動心理學家也帶來很大幫助，我會盡我最大努力，將體能調整得更好，希望帶着良好的能量，在下月取得更好的成績。」

去年魯列夫來港，受到球迷熱烈支持及歡迎，這位俄羅斯好手對於香港球迷印象深刻，期待與本地粉絲一同跨年：「我記得上一年香港球迷非常熱情，他們預備了自製的海報為我打氣，部分球迷更畫上面部彩繪，整體氣氛很好也令我很自在，我很高興可以再次來港比賽，期待與大家相聚見面，一起度過跨年，希望大家盡情享受今屆的『中銀香港網球公開賽』。」

兩大澳洲網球傳奇任賽事大使 另外，大會亦同日宣布，1990年香港網球公開賽單打冠軍得主、澳洲名宿卡殊，及澳洲網球傳奇胡霍特確認擔任「中銀香港網球公開賽 2025」賽事大使，相信將為今屆賽事增添不少亮點。

■■圖、文：文嘉靖