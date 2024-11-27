賀蘭特第一擊理文去到盡

安尼亞 理文前鋒（左）

杜度 理文後衞（右）

港超球隊理文今晚作客越南天長體育場（Thien Truong Stadium），出戰對南定FC的「亞冠盃2」G組第5輪分組賽。「黃黑軍團」雖然賽前4戰全敗，已篤定提早出局，惟今場為賀蘭特首次領軍，眾將一定分外努力，以贏得新帥信任，且看能否打開勝利之門！■（港台電視32周三晚上8時直播）

杜度︰今場必屬硬仗 雙方首循環交手，當時理文主場以兩球見負，有越南記者在賽前記者會上，問到球隊今場目標時，新帥賀蘭特（Matt）堅決表示會以3分為目標：「上場賽果對我嚟講已經唔關事，無錯球隊陣容可能冇變，但情況完全唔同。雖然我只係啱啱嚟到，但對球員、亞冠比賽好熟悉，我哋一定會盡力爭勝。」然而，Matt卻承認中途接手一支球隊，對任何教練來說絕對有一定難度：「就算係曼聯，當佢哋換咗教練後第一場，都只係能夠和波，所以我唔會諗太多，自己會嘗試克服困難。」

南定FC贏波即出線 另一有份出席記招的後衞杜度，10月底傷愈復出後，已經連續兩場分組賽擔正，他對於能夠參與這項高水平比賽感到開心。雖然首循環只能作壁上觀，但杜度表示有留意該場比賽，相信今場屬硬仗一場：「南定陣中有好多巴西外援，前線攻力強之餘，防守都好硬淨，實力隨時強過曼谷聯。希望我哋可以做到新教練嘅部署，爭取有分落袋。」

主隊南定FC上輪分組賽，主場一度落後兩球下，最終以3比2反勝淡濱尼流浪，暫時排小組第2，今場只要贏波即可出線，戰意肯定十足。另外，南定FC近況同樣出色，聯賽豪取4連勝，兼狂入14球，當中首輪對理文亦有進帳的射手拉菲爾臣，上場更加連中三元，務必加倍留意。■■李浚湣越南直擊

夏馬特 理文中場 賀蘭特（左）及杜度一同出席賽前記招。