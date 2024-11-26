「世一」王楚欽男單3連霸

儘管乒乓世界「一哥」中國的王楚欽最近表現不穩，但他最終以冠軍為今季畫上完美句號，周日王楚欽在福岡舉行的WTT年終賽成功衞冕男單錦標，並實現「3連霸」。

這位24歲球星在男單決賽再碰上擁主場之利的日本張本智和，經過四局比併後，王楚欽以直落4比0（11比2、11比8、11比7及11比5）獲勝，連續3年捧走冠軍，並鎖定年終「世一」，而張本智和3進總決賽決賽都是以亞軍作結，但其世界排名升上第3位。

王楚欽袋走40,000美元（約30萬港元）的冠軍獎金，並且結束長達6個月的錦標荒，他賽後直言沒有想過可以奪得3連冠︰「我和張本智和從小就是長期對手，我們熟悉彼此的打法，也有過同樣的勝利及失敗，他無論是身體上還是精神上都處於巔峰狀態。」

王曼昱打足7局稱后 至於女單冠軍戰上演「中國內訌」，16強淘汰了「世一」孫穎莎的王曼昱，與陳幸同打足7局才能分出勝負，最終世界排名第7的王曼昱在一度落後的情況下，以4比3反勝奪冠。