阿姆斯特丹隊終極封王
重演奧運決賽迪莊獻絕殺
阿姆斯特丹隊主力迪莊 (Worthy de Jong) 在巴黎奧運決賽為荷蘭加時「絕殺」法國，令人記憶猶新，「迪莊時間」周日晚於維園再現，由阿姆斯特丹隊對巴黎隊的FIBA 3x3 香港年終賽 2024決賽，某程度如奧運決賽「翻版」，迪莊又一次於加時絕殺對手，助球隊首度稱霸年終賽，並當選年終賽MVP。
史歷特︰籃球生涯最精彩時刻
由分組賽起，迪莊屢次成為阿姆斯特丹隊扭轉戰局的關鍵，包括8強對塞爾維亞烏布隊餘3.5秒，他以一記運球後撤步2分命中，助球隊21比20反勝。來到決賽面對巴黎隊，對方有兩名奧運銀牌球員在陣，阿姆斯特丹隊則擁3名金牌得主，賽事幾近等同奧運決賽，雙方激鬥到最後一刻以20比20平手，迪莊就在加時重現奧運決賽一幕，於外線起手命中，將球隊送上王座，並當選年終賽MVP。
決賽取得13分的迪莊固然是功臣，其他球員在防守上的出色表現，也是功勞不少，其中史歷特表示：「這是我籃球生涯最精彩的時刻，這是神奇、完美的一個球季。來到年終賽的淘汰賽階段，每場都是硬仗，迪莊總能做出驚人的投籃，我、祖迪臣和阿爾拔斯的努力也不應被遺忘。」
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