阿姆斯特丹隊終極封王

由分組賽起，迪莊屢次成為阿姆斯特丹隊扭轉戰局的關鍵，包括8強對塞爾維亞烏布隊餘3.5秒，他以一記運球後撤步2分命中，助球隊21比20反勝。來到決賽面對巴黎隊，對方有兩名奧運銀牌球員在陣，阿姆斯特丹隊則擁3名金牌得主，賽事幾近等同奧運決賽，雙方激鬥到最後一刻以20比20平手，迪莊就在加時重現奧運決賽一幕，於外線起手命中，將球隊送上王座，並當選年終賽MVP。

決賽取得13分的迪莊固然是功臣，其他球員在防守上的出色表現，也是功勞不少，其中史歷特表示：「這是我籃球生涯最精彩的時刻，這是神奇、完美的一個球季。來到年終賽的淘汰賽階段，每場都是硬仗，迪莊總能做出驚人的投籃，我、祖迪臣和阿爾拔斯的努力也不應被遺忘。」