理文抵埗馬天尼斯：適應冇問題

港超球隊理文昨日在新帥賀蘭特首次領軍下，作客越南備戰對南定FC的「亞冠盃2」G組第5輪分組賽。後衞馬天尼斯到埗後受訪，認為適應上沒有問題，同時他又指自己已經傷愈，今場會盡力幫助球隊搶分。

理文昨午由香港出發，經過約1個小時機程，在越南時間傍晚終抵內排國際機場，惟之後需要再乘搭2個多小時旅遊巴，才可到達位於距離比賽場地Thien Truong Stadium 6分鐘車程的酒店休息，因此首日將不設操練。

而首次來到越南的西班牙籍後衞馬天尼斯，受訪時便提道到埗後感受：「除咗天氣可能熱少少，其他嘢感覺上同香港冇咩分別，適應上問題不大。」馬天尼斯受傷患困擾下，至今在亞冠只曾上陣1次，惟他指自己已經完全康復，今場會全力為理文搶分：「上場『菁英盃』對南區復出，大腿嘅傷勢已經冇大礙，希望落場幫到球隊。感覺亞冠好難踢，全部球隊都好有質素，尤其南定FC仲要爭出線，我哋一定要準備充足，踢出最好表現先得。」■李浚湣越南直擊