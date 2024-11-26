賀蘭特領袖特質爭佳績

上任首仗即帶理文征越南 球迷引頸以待的理文新帥早前揭盅，由港隊助教賀蘭特（Matt）接手。這名前青訓總監，相隔兩季重返「黃黑軍團」，首要任務即要領軍作客越南南定FC，出戰「亞冠盃2」G組分組賽，他強調即使球隊已提早出局，但仍會全力爭勝：「理文今次出戰亞洲賽，除咗代表香港，仲背負家族事業個名，希望攞到成績向『李生』（李文恩）交代，回報佢對我嘅信任。」■圖、文：李浚湣

2020年首次來港擔任理文青訓總監的賀蘭特，之後輾轉到了泰國發展，今次再以主教練身份回歸，他坦言感到十分榮幸和開心：「我同『李生』關係好好，所以當理文一聯絡我就即刻應承，希望可以幫到佢同球隊。」同時Matt又大讚「黃黑軍團」對比兩年前，可謂變得更加專業：「理文依家有自己基地，唔同以前辦公室喺觀塘，每日都要搭車去FTC（將軍澳足球訓練中心）練波。」

用人以狀態行先 年僅36歲的Matt，持有亞洲足協專業教練牌照，惟過往主要負責青訓工作和擔任一隊助教，主教練經驗只有2018/19球季，季中接掌T2廊布柏齊亞，以及在2022/23球季短暫執教FC泰港。然而他卻認為問題不大，有信心自己可勝任理文主帥一職：「過去喺泰港嘅經驗，令我進步好大，加上其實青訓總監、助教，同教練一樣，都需要肩負好大責任。當然我仲擁有leader（領導者）特質，唔止有好強嘅溝通能力，人際關係都處理得好好，做決定亦非常果斷。」

上季在聯賽不敗封王的理文，季初已輸掉兩場，加上於「亞冠盃2」仍未開齋，表現未如理想。Matt承認在中途才接手，的確有一定難度，但表示未感太大壓力：「自己由朝到晚努力工作，冇人可以質疑我嘅付出、犧牲。球隊上下、『李生』對我完全信任，輸一兩場就被炒嘅事，喺到絕對唔會發生。」而對於球迷最關注的用人問題，Matt則表示會以狀態行先：「唔理本地定外援，正選我只會揀狀態最好。只要喺訓練中表現出色、保持紀律性，每個人都有機會，希望大家可以令我有幸福嘅煩惱。」

盼令「黃黑軍團」充滿能量 提到上任後的首要目標，Matt直言當然是取得冠軍。除了成績外，他又盼帶領理文成為一支在場上「充滿能量」的球隊：「球員犯錯好似一對一扭失，或者傳失波都完全冇問題，但之後唔回防，就絕對唔可以接受。大家落到場都要付出所有，咁先可以享受足球帶嚟嘅樂趣。」

賀蘭特檔案

姓名：Matthew Mark Holland

出生日期：1988年7月12日（36歲）

國籍：威爾斯

執教經驗（只列部分）：FC泰港、廊布柏齊亞、班加羅爾助教、武里南聯青訓總監、卡迪夫城青年軍教練、澳洲青年軍教練、港隊助教