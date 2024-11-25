何瑋桁佘繕妡齊登頒獎台

香港劍擊隊在世界盃重劍溫哥華站創下歷史佳績，奧運代表何瑋桁在男子重劍爭得一面銅牌，是港隊首次有男選手登上重劍世盃頒獎台；而佘繕妡則在女子組力挫奧運團體金牌得主莉姿，首度打入準決賽，最終收穫一面銅牌。這是港隊首次於世盃分站同奪男女子獎牌。

於美國唸大學的佘繕妡是唯一參加溫哥華站世界盃的女重代表，小組全勝的她在64強開始先後淘汰波蘭、南韓及羅馬尼亞的對手而躋身半準決賽。至8強面對巴黎奧運團體賽金牌得主、意大利的莉姿，世界排名40位的佘繕妡發揮出色，以10比9力挫「世三」爆出驚喜，打入最後4強。儘管「佘佘」其後以8比15不敵南韓名將宋世羅，但已為她爭得一面難能可貴的銅牌。

相信「獎牌陸續有來」 至於28歲的何瑋桁憑世界排名直入淘汰賽，接戰烏克蘭、哈薩克及摩洛哥對手，均成功擊敗對手闖關。何瑋桁其後再以15比10擊退日本淺海聖哉，順利打入4強，可惜對排名比自己低的意大利劍手基維達，卻以13比15憾負，但今次銅牌成績已是港將的突破，也為港男重劍寫下歷史新章。

賽後何瑋桁感謝教練團隊包括按摩師、隊友及未婚妻的打氣支持，雖然對4強戰發揮未如理想感到有點不忿，惟他未失信心，希望未來做得更好，並相信「獎牌陸續有來」。