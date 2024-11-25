連追3粒！標準流浪激和均業北區

至於同日另一場港超則為榜下游大戰，均業北區主場惡鬥標準流浪。最終流浪上半場一度落後3球下，憑雷仙奴梅開二度，加上劉智樂有1球進帳，戲劇性3比3逼和對手。

開賽僅3分鐘，北區就打開紀錄，波比與菅沼駿哉碰撞後，把皮球撞前，舒拉普右路勁射成1比0。13分鐘後，劉君正中路傳入禁區，助攻肯迪射成2比0。眼見落後兩球，流浪隨即以雷仙奴入替菅沼駿哉加強攻力，惟於25分鐘，肯迪角球斬入禁區，盧兆崎打手槌後，被羅港威撞入，球證起初指葉卓文犯規在先，但球證觀看VAR後，改判入球有效，北區領先3比0。40分鐘，李呈快基拿美一步分邊，雷仙奴右路推大位一射破網扳回一城，流浪半場落後1比3。

雷仙奴︰大大提升士氣 流浪半場換入法蘭度及李泳豪，力圖平反敗局，戰至79分鐘終有回報，劉智樂門前建功追至2比3，其後流浪乘勢狂攻，直到補時階段，雷仙奴把握柏度哥斯達頭槌解圍不遠，勁射成3比3，助流浪搶回1分。

賽後被選為「全場最佳球員」的雷仙奴，認為是役將大大提升球隊士氣︰「雖然上半場就落後3球，但所有人都冇諗過放棄，一直相信仲有得追，結果真係入番佢哋3粒，所以呢場絕對幫我哋打咗支強心針。」■圖、文：鄧文滔