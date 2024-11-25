傑志派5蛋上勝軌

明加索夫被逐照炒九龍城 昨日「中銀人壽香港超級聯賽」於深水埗運動場上演前列大戰，由九龍城主場挑戰爭霸分子傑志。「藍鳥」雖有明加索夫被逐，但在10人應戰下仍憑5位球員各建一功，以5比0擊敗九龍城，重上勝軌。

九龍城今場由李瀚灝把關，韋利安鎮守後防，迪高負責中場屏障，協助林學曦和卡朗攻堅；傑志陣容方面，泰利負責把關，利亞倫、祖連奴及顏卓彬組成中場鐵三角，為潘沛軒和明加索夫創造突擊機會。

開賽僅10分鐘，九龍城傳來壞消息，門將李瀚灝出迎時與潘沛軒出現碰撞，需要退下火線，由袁皓俊入替。13分鐘，韋頓接應明加索夫左邊底線傳中，門前頭槌頂入，為傑志打開紀錄。6分鐘後，利亞倫在林樂勤助攻下遠柱射入，助傑志領先到2比0。「藍鳥」攻勢一浪接一浪，28分鐘潘沛軒破網後，2分鐘後輪到明加索夫，加上在35分鐘，祖連奴接應潘沛軒的回傳輕鬆得手，將比數改寫至5比0。惟於補時5分鐘，明加索夫疑似在何瀧浩倒地後再踩對手一腳，被球證直罰紅牌離場，但傑志半場仍以5球領先九龍城。

易邊後，踢少1人的傑志攻勢未有減弱，50分鐘，潘沛軒接應祖連奴傳送左腳抽射，被袁皓俊救出。下半場中段，天雨之下雙方陷入僵局，最終傑志保持贏5比0，繼連續2場和波後，再響勝鼓。

卡度素盼銀牌賽乘勝追擊 傑志主教練卡度素賽後大讚球員表現，期望於下場「高級組銀牌」中繼續乘勝追擊：「呢日班球員上半場就攞到5個入球，表現得好好，好開心見到佢哋嘅鬥志，依家係時候畀佢哋休息同恢復狀態，為下場比賽做好準備，我哋會努力備戰，以晉級決賽為目標。」