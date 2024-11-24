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荷蘭首闖台維斯盃決賽
在傳奇球星拿度最後一舞中「扮演綠葉」的荷蘭隊，於台維斯盃見關過關，上周五面對3屆冠軍德國續有驚喜，憑雲迪桑普及格里斯樸先後贏得單打，總場數2比0淘汰對手，歷史性殺入決賽，今日與「世一」仙拿領軍的意大利或澳洲爭奪本屆王座。格里斯樸賽後表示：「我們非常有自信，一直都覺得有可能，現在做到了。」
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