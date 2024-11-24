列特破場地紀錄領導群雄 香港「孖一」穩守第６
「領展香港高爾夫球公開賽」昨日續於粉嶺哥爾夫球場上演，2018年美國大師賽盟主列特大爆發，打出低標準11桿（59桿）打破球場紀錄，並以總成績低標準18桿登上榜首，香港兩位球手許龍一與黑純一保持穩定表現並列第6，一眾球星今日煞科力爭殊榮。
今日煞科決出王者
儘管昨日下起濛濛細雨，但高手過招仍吸引大批球迷入場，34歲的列特狂抓11隻「小鳥」，以低標準11桿完成，創下香港高球賽單日最佳成績，總成績低標準18桿（192桿）領導群雄。33歲印度球手克罕亦造出低標準7桿，與泰國的提彭並列次席（195桿）。
香港球手方面，亞運金牌得主許龍一分別在第1、第6、第13和第15洞打出「小鳥」，以低標準4桿（66桿）完成昨日賽事，與另一港將黑純一總成績同為低標準12桿的198桿，兩人今日仍有爭標機會。反觀賽事衞冕冠軍新西蘭球手甘寶發揮失準，僅在第7和第11洞抓下「小鳥」，總成績低標準14桿（196桿）暫列第4位，2015年賽事冠軍羅斯則以總成績200桿並列第15位，爭標機會渺茫。
圖、文：李章杰
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：