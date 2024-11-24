列特破場地紀錄領導群雄 香港「孖一」穩守第６

儘管昨日下起濛濛細雨，但高手過招仍吸引大批球迷入場，34歲的列特狂抓11隻「小鳥」，以低標準11桿完成，創下香港高球賽單日最佳成績，總成績低標準18桿（192桿）領導群雄。33歲印度球手克罕亦造出低標準7桿，與泰國的提彭並列次席（195桿）。

香港球手方面，亞運金牌得主許龍一分別在第1、第6、第13和第15洞打出「小鳥」，以低標準4桿（66桿）完成昨日賽事，與另一港將黑純一總成績同為低標準12桿的198桿，兩人今日仍有爭標機會。反觀賽事衞冕冠軍新西蘭球手甘寶發揮失準，僅在第7和第11洞抓下「小鳥」，總成績低標準14桿（196桿）暫列第4位，2015年賽事冠軍羅斯則以總成績200桿並列第15位，爭標機會渺茫。