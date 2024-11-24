僅僅熟！大埔險勝港會擸晒3分

昨日於大埔運動場上演的港超聯獨腳戲，大埔主場迎戰港會，主隊憑陳肇鈞及盧卡斯各入一球，最終有驚無險以2比1擊敗一度靠加斯特夫追近的港會，追至與榜首東方同分。

「綠戰士」是役強陣出擊，3名港腳謝家榮、尼高拉斯及陳肇鈞齊齊擔正，港會則有費查復出把關，薩拉沙與史加利擔任攻中，支援加斯特夫攻堅。初段港會反客為主，7分鐘唐道碧腳面撞射斜出。踢至19分鐘，尼高拉斯左路傳中，陳肇鈞力壓黎皚韜頂入，大埔打破缺口後攻勢更盛，33分鐘，馬卡雷拿勁射死角破網，惟VAR指加比爾之前犯規，入球無效，不過41分鐘盧卡斯左腳射近柱得手，大埔半場仍領先兩球。

易邊後港會加大反撲力度，52分鐘薩拉沙橫傳，加斯特夫近門射成1比2。大埔如夢初醒，惟盧卡斯及加比爾連番起腳，同樣未能考驗費查。70分鐘港會獲扳平良機，史加利禁區頂無人看管下起腳抽高，5分鐘後何家智快射又被謝家榮接實，大埔完場險勝2比1，全取3分。

打破入球荒 陳肇鈞：角色唔同咗 是役為大埔先開紀錄的陳肇鈞，成功打破7場入球荒。這名去季「4料足球先生」為今季入球減少作解釋：「之前其實都有好多機會，但自己處理得唔好，同埋今年角色唔同咗，少咗衝入禁區，要兼顧更多防守，9號位留畀盧卡斯，出波就由『伊高』同馬卡雷拿去做。最緊要幫到球隊，我入幾多球波真係冇咩所謂。」

圖、文：李浚湣