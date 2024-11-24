東方1:0挫冠忠南區晉級４強

昨晚在旺角大球場上演的「高級組銀牌」8強補賽，東方憑巴杜姆開賽僅48秒的極速入球，以1比0淘汰冠忠南區，4強將鬥標準流浪。

巴杜姆48秒極速建功 東方由葉鴻輝把關，高素巴耶夫夥拍拿亞扼守中路，林衍廷、余在言組成中場，支援巴科爾、巴杜姆在前線攻堅；至於南區的伍瑋謙及基斯「復出」，由宋柱浩和「倒戈」的黃浩然鎮守中路，基哥利及艾華聯手負責攻堅。

開賽未夠1分鐘，南區已告失守，巴杜姆在巴科爾助攻下，右腳妙射破網。10分鐘，基哥利與拿亞出現碰撞，惟球證未有表示，佐佐木周截到皮球後，禁區頂左腳抽射但欠運中楣。13分鐘，東方傳來壞消息，拿亞因傷退下火線，由梁振邦入替。17分鐘，巴杜姆接應巴科爾傳送起腳高出。33分鐘，南區迎來黃金機會，艾華頭槌攻門，皮球省中東方球員，基哥利截到後門前直射，高素巴耶夫及時「護空門」，東方半場領先1比0。

易邊後南區先後換入史提芬彭利拿及積遜，試圖加強攻力，惟戰況陷入膠着，南區在東方嚴防下難以攻勢流暢。踢至中段東方巴杜姆及賀爾先後嘗試於邊路進攻，亦在川瀬浩太的解圍下無功而還，之後再無入球出現，東方小勝躋身4強。

圖、文：文嘉靖