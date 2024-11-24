均業北區 標準流浪打甩髀

今日另一場港超聯榜下游大戰，賽前敬陪末席的均業北區，坐鎮北區運動場迎戰「7爺」標準流浪。兩隊今季聯賽同樣低迷，北區至今仍未「開齋」，流浪亦近5戰不勝，雙方為求止頹風冇得保留，一定打甩髀！（周日下午3時開賽）

北區剛在「菁英盃」逼和爭標分子傑志，總算走出聯賽7連敗困局，主教練鮑家耀直言對提升士氣有幫助：「近兩仗防守紀律改善咗，希望保持到之餘，球員可以再減少犯錯。」「鮑Sir」指流浪今季實力或有所削弱，但仍要謹慎應戰：「佢哋啲外援個個好有經驗，喺啲重要嘅賽事，就係要有呢類型球員喺度，加上『樂仔』（劉智樂）把握力好強，要加緊留意。」

林遼太：排名唔代表啲咩

上周於「賽馬會菁英盃」贏波的流浪，近5場聯賽錄得1和4負，隊長林遼太期望延續上場贏波氣勢，於聯賽再下一城：「上場贏波嚟得好及時，因為我哋已經有一段時間冇贏過，希望今日Keep到個氣勢，之後再挑戰2連勝甚至3連勝。」林遼太指北區雖暫列榜尾，但不會因此睇低對手：「上季同佢哋交手時，已經見識過肯迪嘅突擊能力同傳球質素，雖然佢哋排名比我哋低，但並唔代表啲乜嘢，總之我哋會嚴陣以待。」