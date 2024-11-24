on.cc東網直播 港超聯前列對決 九龍城捲土重來挑戰傑志

九龍城前鋒 卡朗（右）、九龍城快翼 許嘉樂（左）

今日「中銀人壽香港超級聯賽」同時不同地上演兩場賽事，其中深水埗運動場上演前列大戰，排第4的九龍城主場挑戰爭霸分子傑志。儘管人腳不及對手平均，但九龍城曾在主場令另一爭標熱門東方吃盡苦頭；「藍鳥」對上兩場聯賽僅錄得1和1負，表現未如理想，為免遭列強拋離，定當傾力爭勝。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

九龍城雖仍列聯賽「4哥」位置，惟月初被理文中斷連勝走勢後，上場「賽馬會菁英盃」分組賽又告失利，主教練陳銘剛承認近期受傷兵問題困擾，強調球隊已作適當應對：「部分球員傷患未康復，的確對球隊造成一定壓力，所以個別位置都會作出啲調動，但我相信經歷咗三分一賽季，球員對成個戰術體系更加理解，相信能夠互相配合同補位。」

曾錦濤：盡量鍊到最後 九龍城季初曾以1比6不敵傑志，隊長曾錦濤表示已吸取教訓，今仗誓言捲土重來：「季初同佢哋交手，由於體能方面有差距，令下半場失波多咗，我哋已經學精，加上近幾場狀態慢慢回升，希望可以盡量保持控球權同體力，同對手鍊到最後。」

艾里奧讚對手踢法整體 傑志剛在「賽馬會菁英盃」遭均業北區逼和，連同聯賽近兩場未嘗一勝。傷愈復出的中堅艾里奧（Helio）經過上場踢足後，自言狀態提升不少，盼今場可與同鄉鄧達思抵擋對手來犯，協助球隊重返勝軌。九龍城開季以來表現令人驚喜，雖然首循環「藍鳥」曾大炒對手，惟Helio認為這支升班球隊仍不能小覷：「佢哋喺新教練帶領下踢得好整體，唔會單靠一兩個球員。另外佢哋好注重控球在腳，對香港足球發展係一件好事。」陣容方面，陳俊樂續因傷上陣成疑。

傑志守將 鄧達思（右）、傑志翼鋒 迪美路夫（中）、傑志箭頭 韋頓（左）