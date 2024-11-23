3×3年終賽展開 觀賽體驗升呢
首度在香港舉行的「FIBA 3×3香港年終賽2024」，昨日在維園開戰，賽事籌委會主席黃耀建（Kenny，圖）對舉辦這項大賽深感榮幸，又指大會已針對不少細節作調整，務求令球迷有更好觀賽體驗。
黃耀建：不少細節作出調整
今屆賽事空前盛大，總獎金達180萬元，共14支隊伍角逐，包括現時世界排名第一的塞爾維亞烏布，以及由巴黎奧運金牌球員迪莊帶領的荷蘭阿姆斯特丹隊。香港過去曾舉辦3×3香港大師賽及巴黎奧運資格賽，累計逾10萬人次入場，Kenny稱年終賽級別更高，特別為提升觀賽體驗作出調整：「例如球證桌與球場的距離，以至擺放LED展示版的角度都有改善，希望球迷不論現場或收看直播，都有更佳觀賞體驗。」Kenny希望入場人數與巴黎奧運資格賽接近：「當時資格賽3日累計有4、5萬人入場，近日本港天氣逐漸好轉，相信會愈來愈多球迷購票入場。」
至於東道主球隊Team Hong Kong昨晚在資格賽登場，頭場先以14比21不敵普林斯頓，之後再以13比21負於坎達瓦，兩場不勝未能躋身分組賽。■圖、文：鄧文滔
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