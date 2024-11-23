港超球隊理文日前宣布由36歲的前青訓總監賀蘭特（左）接手，這名新帥昨日於將軍澳足球訓練中心（FTC）帶隊首操。收操後賀帥透露在理文同意下，自己將於東亞足球錦標賽外圍賽（東亞外）期間，繼續擔任港隊助教，希望推動港足進步。■圖、文：李浚湣