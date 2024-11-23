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賀蘭特理文首操
港超球隊理文日前宣布由36歲的前青訓總監賀蘭特（左）接手，這名新帥昨日於將軍澳足球訓練中心（FTC）帶隊首操。收操後賀帥透露在理文同意下，自己將於東亞足球錦標賽外圍賽（東亞外）期間，繼續擔任港隊助教，希望推動港足進步。■圖、文：李浚湣
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