大埔養精蓄銳鬥港會

李家豪

今日大埔運動場上演的「中銀人壽香港超級聯賽」，大埔主場鬥港會。港會兩連敗之餘，後防更狂失8球，面對聯賽不敗之師「綠戰士」，恐難有勝算，隨時再大敗一場。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）

李志堅：要贏就唔可以放鬆 大埔在上周「賽馬會菁英盃」輪空，主教練李志堅指球隊養精蓄銳下，有信心擊敗港會：「之前連續4場都好激烈，叫做有一個小調節，希望球員抖到夠，今場再集中啲。港會之前對南區都踢得好緊湊，今場要贏就唔可以放鬆。」除中堅加比爾刑滿復出，3位港腳陳肇鈞、謝家榮和尼高拉斯亦悉數歸隊，「堅Sir」指眾將狀態不俗，會視乎情況再決定會否讓他們擔正，惟鍾偉強則因傷缺陣。

港會上周在「菁英盃」以0比4不敵東方，是日聯賽再遇另一勁旅大埔，主教練谷卓斯透露會變陣出擊，盡力抵擋對手強攻：「大埔有盧卡斯同伊高沙托尼，攻力唔講得笑，絕對有力贏聯賽冠軍，我哋會做少少調動，唔好再畀咁多空位對手。」值得一提陳浩嘉和里奧已經可以候命。

史加利