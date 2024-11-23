on.cc東網直播：東方冠忠南區駁火爭晉級

港超聯銀牌滋味套餐 今日聯賽盃賽打孖嚟，尾場旺角大球場上演「高級組銀牌」8強補賽，東方與冠忠南區爭入4強。東方近4場本地賽事錄得3勝1和，走勢凌厲；南區上場「賽馬會菁英盃」力挫理文後士氣亦盛，兩強相遇賽果睇過至知！（on.cc東網周六晚上6時按次收費直播）

東方聯賽首循環曾以2比0擊敗南區，主教練盧比度（Chino）指對方近況漸入佳境，是役會更加緊湊：「雖然南區開季戰績唔算太好，但球員嘅質素唔使懷疑，史提芬彭利拿、佐佐木周同積遜都好有威脅，而且佢哋上場贏到理文，士氣一定好，呢場預咗『五五波』。」

盧比度：踢好呢場先諗對悉尼 談到下周要出戰「亞冠盃2」惡鬥FC悉尼，Chino強調現階段只專注今日爭取晉級：「我哋喺『亞冠盃2』晉級形勢被動，依家最緊要踢好本地賽事，之後再慢慢諗對FC悉尼。」好消息是梁振邦傷愈復出，令人腳更充裕。

南區主教練楊正光則盼望球員能改善死球防守，與對手周旋到底：「呢一兩季對住東方有被『格食格』嘅感覺，每當踢得膠着，就會被佢哋用死球製造入波，所以呢方面要打醒精神。」

此外，「光Sir」表示是役會利用反擊爭取入球：「雖然上場『菁英盃』對理文踢得比較保守，但都靠反擊攞到唔少進攻機會，今場會『照辦煮碗』，希望贏波晉級。」陣容方面基斯刑滿復出，惟有傷在身的亞哥斯達仍未跟隨球隊操練，上陣成疑。