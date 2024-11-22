鶴健士起Cue篤走王雨晨

香港桌球好手王雨晨出戰全英桌球錦標賽外圍賽，以局數3比6不敵英格蘭名將鶴健士，無緣出線正賽。應屆女子桌球世界冠軍白雨露，同日亦於外圍賽不敵利素禾斯基，無奈出局。

27歲的王雨晨近期狀態甚弗，10月尾於北愛爾蘭公開賽64強反勝利素禾斯基，相隔11年再度打入世界賽32強。港將近期轉戰全英賽外圍賽延續好表現，先後擊敗Lewis Ullah及羅拔威廉斯，如果今仗擊敗鶴健士，就能躋身正賽。可惜港將面對經驗豐富的鶴健士，無法取得甜頭，雖然王雨晨首局打出1Cue74度取得領先，但鶴健士其後開始「起迫」，包括第3局打出111度並連贏3局，縱使王雨晨一度追平局數3比3，但鶴健士關鍵時刻演出較為穩定，最終以局數6比3淘汰王雨晨。

女將白雨露同告止步 至於年僅21歲，應屆女子桌球世界冠軍白雨露，已在外圍賽連贏3場，成25年首位在男子職業賽連贏的女子球手，可惜今場面對利素禾斯基，無法再創驚喜，在對方不斷「起迫」下，以局數1比6告負，同樣無緣正賽。