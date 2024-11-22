屢失戎機！中西區不敵凱景

經過周日（17日）上演的第9周賽事後，甲組聯賽積分榜三甲位置大執位，1比2不敵凱景的中西區跌落第3位，贏波的凱景榮升「2哥」；至於3比2擊敗和富社企的南華，則以8戰6勝1和1負得19分，升上榜首，來仗將與凱景合演榜首大戰，賽事（24日）下午1時30分在南華會─賽馬會運動場鳴笛。

至於中西區對凱景一仗，該陣容不整的區隊甫開賽便受壓；5分鐘，凱景中場謝朗軒禁區頂勁射，被中西區門將保羅撲出底線。10分鐘，中西區隊長鍾文浚右路傳中，凱景後防出現失誤，皮球大漏至伏兵遠柱的劉浩霖腳下，惜該名中場的射門竟「一飛沖天」，白白錯失了開紀錄的良機。

大衞巴拉入波一度領先 惟先得入球一方，紿終是中西區！27分鐘，李嘉進右路傳中，大衞巴拉銅頭一搖，頂破是役首次為凱景正選把關的陳曉驄之十指關，中西區領先1比0。落後的凱景在9分鐘後扳平，韓籍射手楊裕民禁區頂勁射入網，取得個人季內第9個聯賽入球，並協助凱景追成1比1完上半場。

換邊後，雙方繼續鬥攻，55分鐘大衞巴拉禁區外施冷箭，皮球僅僅貼柱出底線。65分鐘，楊裕民禁區頂施展笠射，保羅飛到盡救到惟擋出不遠，遭范家朗近門「執個靚雞」，凱景反超前2比1。遭「反Cup」的中西區傾力狂攻，奈何不是大衞巴拉的勁射高出，就是許宏鋒門前混戰中起腳被陳曉驄所救，最終難逃錄得季內第2場輸波之厄運。