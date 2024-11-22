復仇成功！伍家朗中國羽賽闖8強

伍家朗

香港羽毛球好手伍家朗昨日於深圳舉行的中國公開賽男單16強，面對法國新星蘭尼亞展開一場激烈爭奪，結果雙方鬥足3局，伍家朗贏21比15、18比21及21比13，以局數2比1成功「復仇」，來仗將硬撼奧運金牌得主丹麥天王安賽龍。

伍家朗今仗對手蘭尼亞只有19歲，贏過歐洲青年錦標賽男單冠軍，挾着淘汰中華台北名將周天成的勢頭，絕對不易應付。世界排名19位的伍家朗開局打出一波8比0的攻勢，並節節領先，即使其後蘭尼亞一度力追收窄至2分差距，但「家朗」無手軟把握第1個決勝分贏21比15。

次局二人上力後爭持更激，至14平手後，得分咬住上，世界排名16的蘭尼亞以21比18扳回一局。但至決勝局，伍家朗沒有再給對手太多機會，採取主動搶攻，加上蘭尼亞失誤較多，「家朗」兩次造出5比0攻勢，終再21比13，一雪上月在丹麥賽事落敗之仇。伍家朗於8強將火併兩屆奧運金牌得主安賽龍，後者以21比16及21比11力挫中國球手翁泓陽。

「鄧謝配」反勝晉級 另邊廂，混雙「鄧謝配」同日亦報捷，被列為3號種子的鄧俊文及謝影雪以17比21、21比15及21比9，反勝馬來西亞的黃天啟及林秋仙，下仗鬥印尼的狄恩及維佳佳組合，爭逐4強席位。