港籃作客寶島吞敗周日鬥菲律賓

港籃昨晚作客中華台北，進行亞洲盃外圍賽第2階段賽事，港籃受制於中華台北的嚴密防守，未能發揮應有水準，最終以55比85落敗。隊長惠龍兒賽後指會盡快檢討及收拾心情，準備周日對菲律賓的賽事。

港籃派出楊睿騏、蔡再懃、梁兆華、惠龍兒及卜聿揚首發應戰，而中華台北擁有歸化球員高柏鎧鎮守內線，華將陣容亦是精銳盡出。甫開賽便以壓迫性防守，迫使港籃出現失誤，而「阿懃」兩度嘗試硬闖亦無功而退。反而主隊藉較純熟的內外傳球及轉邊策略，撕破港籃防線，一輪急攻連消帶打拉開比分，加上阿巴西進攻及馬建豪的三分球靈光，港隊陷於苦戰，半場已落後22比51之下，最終以55比85告負，在小組3戰皆北。

徐遠征錄得全隊最高的11分，而蔡再懃及惠龍兒亦各有8分進帳，不過港隊整體命中率只有30.5％，三分外投亦只命中6個；相反台北在弧線外射入13球，逾5成的命中率亦比港隊優勝。

受制壓迫防守陷入苦戰 錄得8分及6個籃板的惠龍兒，賽後坦言對手的猛烈壓迫性防守，令港籃一度陷於苦戰：「個人來講，我對今仗的表現是有點失望的，大家見到主隊施展出好勇悍的防衞，使我們保護球權時也感到很掙扎。幸好經過半場比賽後，我們調整了進攻，表現有所改善。畢竟球隊還有很多年輕球員，我相信下場一定可以做得更好，並且一齊成長。」李章杰報道