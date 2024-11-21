維園備戰3×3香港年終賽 文俊浩︰期待主場爭佳績

將於本月22至24日舉辦的「FIBA3×3香港年終賽2024」周一晚進行球隊訓練，由奧運冠軍查華斯領銜的Team Hong Kong一眾球員齊集維多利亞公園，為本周五（22日）開打的資格賽作最後準備。其中，港將文俊浩透露目前備戰進度理想，期待與隊友一同於主場出擊，代表香港力爭佳績。

一連三日的「FIBA 3×3 香港年終賽2024」開鑼在即，Team Hong Kong會在首日賽事晚上7時40分對普林斯頓，然後在8時15分對坎達瓦。日前包括查華斯、文俊浩、張馳岳、張家隆和百德新里現身維園訓練，更與來自蒙古的烏蘭巴托隊進行友誼賽，成員之一的文俊浩透露︰「球隊每天早晚合共有兩課練習，上午集中於個人技巧，晚上就與不同地區球隊進行友誼賽，例如蒙古，相信透過友賽可有助盡快提升球員狀態及團隊默契度。」

查華斯盼球迷入場為港將打氣

Team Hong Kong教練兼球員的查華斯則形容今屆各國高手雲集，預計戰況將會相當激烈：「無論是B組的美國邁阿密，或是今年的以奧運冠軍荷蘭為班底的阿姆斯特丹，都是世界上最佳的12支球隊之一，各個參賽隊伍實力都毋庸置疑。這是我目前為止參加過的香港比賽中，最高水準的大型資格賽，這會是國際3×3籃球界的焦點，我們必須證明Team Hong Kong是世界前12名的分子，所以我們會盡力做到最好，希望有更多球迷入場為香港打氣。」圖、文：文嘉靖