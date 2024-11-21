關鍵戰港籃火併中華台北

男子籃球亞洲盃外圍賽第2階段即將展開，香港男子籃球隊今晚將作客對世界排名83位的中華台北，今場比賽是能否晉級的關鍵一仗，球迷萬勿錯過。（HOY TV 76台周四晚上6時55分直播）

香港對中華台北亞洲盃外圍賽B組賽事周四（21日）假和平籃球館舉行，港隊周二（19日）出發。港隊賽前與香港東方隊友賽，「藍軍」派出EASL外援球員奇勒、楊和等人應戰，透過高強度比賽讓球員提升狀態。大軍昨於和平籃球館操練，熟習場地。

力爭以最佳第３名出線 世界排名117位的香港即將4日內出戰兩場作客賽事，今日面對同樣小組兩連敗的中華台北，其後在周日大戰菲律賓。中華台北次階段陣容升級，征戰CBA的隊長劉錚、日本B League的阿巴西（Mohammad Al Bachir Gadiaga）、曾祥鈞、游艾喆等旅外球員悉數在陣，加入身高2米13、原籍美國的歸化球員高柏鎧，以及PLG年度MVP 後衞盧峻翔等。

港隊暫列B組第3，第1、2位分別是菲律賓和新西蘭，由於6組之中最佳4隊第3名可獲晉級資格，今仗如能獲勝，即更大機會晉級。