功成身退！韋斯活證盧斯爾離任

盧斯爾

香港男子足球代表隊周二在旺角大球場出戰11月份第2場友賽，最終以1球小勝毛里裘斯，主帥韋斯活賽後證實助教盧斯爾（Wolfie）即將離任，又透露他或轉戰球會，而替補人選暫時未有定案。

自前任主帥莊恩安達臣6月份離隊，助教盧斯爾一度短暫成為港隊暫代主教練，之後再輾轉擔任新帥韋斯活副手。然而隨着11月份兩場友賽結束，韋斯活是日在賽後記者會上證實盧斯爾即將離任：「Wolfie喺港隊時間耐過我，一直好幫得我手，不斷提供意見，又令我對本地球員有更深認識，同埋佢亦非常友善，好容易相處同溝通。嚟緊Wolfie或者會迎接新挑戰，可能轉戰球會，佢絕對值得今次機會，祝佢一路順風！」

不排除搵青年軍教練頂替 韋斯活續指現階段就新助教人選未有定案，但表示不排除會找青年軍教練頂替：「人選要坐低慢慢同足總商討，始終距離下場波仲有小小時間。不過其實港隊U20教練、嚟自英國嘅Darren Arnott，經驗都好足夠，相信絕對符合擔任助教嘅資格。」