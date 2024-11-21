球場通天老倌想要Peace生活

尼高拉斯父母為玻利維亞人，天生擁有一副外國人臉孔，但他笑言自己在香港出生和長大，生活模式與華人無異，反而更抗拒被人稱為「鬼仔」：「我冇讀過國際學校，由細到大一直同華人相處。同埋我同樣要靠教波搵食，練完波又係同華人隊友食茶餐廳、大牌檔，完全冇所謂。」同時，他續指自己性格相當低調：「又唔係怕羞，只係唔太鍾意出名，驚處理唔到咁多，想要Peace嘅生活。」

深水埗散班無奈又失望 進攻球員出身的尼高拉斯，近年被改造成左閘，他卻表示毫不介意，又笑言「通天老倌」更受球隊及教練喜愛：「細個係鍾意踢翼同前鋒，但依家踢乜位置都冇所謂。就算踢閘，我都可以上前助攻、入波，同埋如果做到攔截、保持零失球我都會好開心。」不過，Nicko承認當初轉型時，在防守上的確有點不適應：「第一季真係唔理想，因為唔慣，尤其9球大敗畀流浪嗰場，好多失波自己都有責任，依家好咗啲，但都仲有改善空間。」

尼高拉斯對上兩季一直隨深水埗征戰港超，可謂愈踢愈好，上季更坐穩正選位置，各項賽事上陣33場，貢獻8入球、2助攻，包括在聯賽對標準流浪個人連中三元，更獲選該仗最佳球員。對於這支地區球隊最後散班，他亦大感無奈：「兩個字『失望』，嗰陣完季等咗3個星期，每日都話好快有消息，但去到最後突然話揾唔到贊助。當然我都想深水埗繼續搞，因為我哋下半季成績有改善，踢得唔錯。」