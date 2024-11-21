由冇班落堅持到入選港隊 尼高拉斯多謝我自己

尼高拉斯

尼高拉斯（Nicko）今季轉投港超實力分子大埔，更在10月份國際賽期，首次入選港隊兼上演地標戰；過程看似一帆風順，但其實早年持有智利護照的Nicko，一直被視為外援，更在離開理文U18後無球可踢。對於其足球生涯能夠走到今時今日，他稱要感謝自己：「為自己感到好驕傲，由青訓上唔到一隊，到依家踢到大埔、香港隊。希望一切只係開始，睇吓最後去到幾遠。」

尼高拉斯6、7歲透過父親開始接觸足球，他記得在小時候已有成為職業足球員的夢想：「嗰陣踢足球令我好開心，自己又鍾意皇家馬德里，細個成日睇波，所以好想踢職業，爸爸都好同意。」

土生「外援」幾乎埋沒天賦 然而Nicko雖在香港土生土長，卻因家庭關係持有智利護照，導致當時以外援身份未能升上理文一隊，更一度未有班落，不過他未有放棄：「踢咗Sunday League半季，因為水平唔係好高，所以搵咗甲組深水埗。冇錯，條路好艱難，但冇諗過放棄，唔係我會好嬲自己。」

隨着深水埗散班，Nicko今季選擇加盟大埔，他提到箇中原因：「大埔老闆透過助教『思駿sir』（陳思駿）搵我，話叫我嚟試腳，去完第一日已經收到合約，嗰陣冇諗太多，自己都想繼續留喺超聯。」至於今季目標，Nicko強調不會因已轉為本地球員而鬆懈，會繼續追求進步：「大埔陣中有好多出色球員，會嘗試同佢哋爭位，同埋除咗助攻，想至少入到3球。未來當然希望外流，挑戰一下自己。」

踢港隊地標戰興奮又緊張 去季季尾已取得特區護照的Nicko，在10月份國際賽期首次入選港隊決選，原來這名年輕球員心中早已有顆港隊夢：「上年省港盃喺旺角踢，我有入場睇，見到一片紅海，球迷好熱情，好想有一日可以代表香港比賽。」

最終Nicko如願以償，在10月15日主場對柬埔寨一仗，尾段後備入替上演港隊地標戰，更錄得一次射門，賽後他相當興奮，自評表現值6分：「生涯未試過有五千幾人睇我踢波，實在有少少緊張！始終踢嘅時間好短，教練安排我落場踢翼，要幫手防守，有機會就上前進攻，都算滿意嘅。」圖/文：李浚湣（部分圖片受訪者提供）