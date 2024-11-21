披西班牙戰衣演最後一舞 拿度傳奇告別

網球傳奇球星拿度周二出戰生涯告別戰，披上西班牙球衣亮相台維斯盃8強，惟以1比2不敵荷蘭，為輝煌的職業路劃上句號。這位「泥地王」賽後道出退役感言︰「我希望大家記得我是來自馬略卡小村莊的一個好人。」

38歲的拿度上月已表示會以台維斯盃作為網球生涯最後一個比賽，而這位擁有22個大滿貫錦標的網壇巨星賽前接受訪問時，強調感覺到自己身體難以繼續在高水平比賽爭逐，因而選擇在西班牙主場舉行的台維斯盃作結。

「銜頭及數字可能很多人都知，但我希望大家記得我是來自馬略卡小村莊的一個好人，在那裏我有幸讓我的叔叔擔任網球教練。」拿度在生涯最後探戈後接受了賽會的簡單儀式，並說了退役感言：「我有一個偉大的家庭，他們非常支持我，讓一個孩子可以去追夢，通過努力我才能有今天，直到此刻，我知道有很多人每天都努力着，但我很幸運因為網球而擁有現在的生活。」

多位體壇傳奇送上祝福 自從巴黎奧運後，拿度出戰單打已難有把握，但隊長費利亞依然將這位傳奇球手安排在第一單打上陣，讓他為比賽揭開序幕。賽前播放西班牙國歌一刻，拿度已經相當激動，不捨的眼神望着國旗升起，雙眼通紅，難忍男兒淚，可惜面對荷蘭的雲迪桑普，拿度以直落兩盤4比6不敵。西班牙及後憑「小天王」艾卡華斯在第二場單打勝出，總比數追成1比1，惟雙打賽事，艾卡華斯與格蘭諾斯奮戰下以6比7（４比７）、6比7（３比７）憾負，未能為拿度贏波作結，8強止步。

賽後拿度獲全場11,300名觀眾送上熱烈掌聲及站立致敬，大會舉行了簡單而隆重的告別儀式，多位足球傳奇包括魯爾、卡斯拿斯等及高球名將卡西亞都透過短片送上祝福，網壇一班傳奇級巨星包括Ｓ威廉絲、梅萊、祖高域及最友好的費達拿又豈能缺少，費達拿日前在社交平台更特別為拿度送上585字的深情「情書」，向這位昔日戰友兼宿敵送上祝福。

寄語後輩努力追逐成就 受到傷病困擾多年的拿度，生涯中贏盡錦標，同時也是人緣甚廣，他稱︰「我帶着平靜的心情離開，因為我留下了一份財富，我覺得不僅是一份體育財富，也是份個人財富，我希望大家記住的是一個好人，一個從孩子時期追夢並超出自己想像成就的人。」

拿度的妻子帶着小拿度及其父母出席比賽，在歡送會上他亦多謝家人、團隊、戰友及粉絲。最後他並寄語後輩︰「我想祝賀荷蘭隊，並感謝西班牙隊，讓我再次參加台維斯盃，雖然比賽結果不如所願，但我與各位一起度過職業生涯許多重要時，這是一種榮譽，現在輪到你們繼續追逐這些成就，我相信你們會做到的。」