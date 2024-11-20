香港高球賽明開打群雄有惡鬥

第63屆香港高爾夫球公開賽明日展開，大會昨日假西九戲曲中心舉行發布會。今屆賽事星光熠熠，新西蘭好手甘寶將力爭衞冕，大滿貫得主羅斯、列特及佳馬等球星，聯同首位在亞巡賽奪冠的香港球手許龍一，亦會同場獻技。

賽事續於粉嶺香港哥爾夫球會上演，近況極佳的甘寶再度來港尋求衞冕，3位大滿貫得主，包括2013年美國公開賽冠軍兼2015年香港賽冠軍羅斯、2018年美國大師賽冠軍列特，和2014年美國公開賽冠軍佳馬，均有力稱霸粉嶺球場。此外賽事首度邀請25歲的殘疾高球1哥普珀特，成為首位參賽的殘疾球手。

另一焦點球星南韓的金柱亨，已在兩項亞巡賽和3項美巡賽中奪冠，成為自活士後最年輕的美巡賽3連冠球手，年僅22歲的他表示：「香港賽是我17歲初出道時參加的首個亞巡賽分站，相當期待回來這裏。」本地球手方面，2023年亞巡賽最佳新秀兼首位在亞巡賽奪冠的許龍一、今屆資格賽冠軍伍城鋒及亞軍黃子龍，以及黑純一、蘇沙、沈弘毅、李中堯、楊曉威和陳諾謙等，力爭在主場取得佳績。

許龍一克服背傷期待上陣 日前24歲生日的許龍一表示已克服背傷：「很期待在家人及朋友前比賽，我一定會全力以赴。」雖然近日香港天氣不穩，許龍一認為反而有優勢：「因為我很熟悉這個球場，就算下雨都知道怎麼打。」 賽事首兩日（21日及22日）免費開放予公眾入場，23日及24日的單日門票為港幣200元，4天入場證為港幣300元，門票現於KLOOK發售。■圖、文：余樂詩