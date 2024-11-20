張家朗領軍出戰突尼斯世界盃

ＦＩＥ國際劍擊聯會本周在非洲突尼斯舉行今季世界盃首站賽事，香港「劍神」張家朗偕隊友蔡俊彥、梁千雨、吳諾弘及陳建雄等出戰，目標打響頭炮，為未來8個多月的連場大戰及「達成心願」作準備，女花隊亦將派出奧運代表陳諾思，加上鄭曉為、黃純一及黃諾頤參加今站賽事。

自7月衞冕奧運男子花劍金牌後，張家朗放了一個長假休養生息，他早前恢復訓練兼亮相本地賽，於「會長盃」奪得冠軍。突尼斯世界盃本周四至周日上演，相隔117日再出戰國際賽事的「世一」張家朗，聯同蔡俊彥（20位）、梁千雨（66位）、吳諾弘（141位）及陳建雄參賽，各地好手亦重投國際賽節奏，包括世界第3、埃及劍手咸扎、美國1哥伊堅，以及意大利奧運花劍銀牌得主馬基亦有列陣，張家朗在社交網貼出自己出發的相片。

未來８個月或參戰10賽事 ＦＩＥ新一季將設多個大賽（5個世界盃及3個大獎賽），加上6月亞洲錦標賽以及7月第比利斯世錦賽，意味男花隊及張家朗有機會8個月內出戰10個比賽，當中7月世錦賽會是「劍神」最大目標，已獲奧運兩金的他，希望一嘗世錦賽冠軍滋味。