吳松峻知己知彼盼幫到手

現效力滿貫的「大佬」吳松峻，首度代表港隊征戰亞盃外，這位國際賽「初哥」甚感興奮：「過往試過跟隨港隊集訓，很幸運今次能夠入選，其實我和大部分隊友都頗為熟悉，溝通上完全沒有問題，加上我們12人正處當打之齡，這會成為我們的優勢。」

落場「交到貨」更重於輸贏 跟隨港隊訓練至今，吳松峻表示已與隊友磨合出一定默契：「隊中有很多進攻能力不俗的球員，當然我亦會做好自己的角色，希望能令球隊更多元化。」吳松峻過去兩年效力全國男子籃球聯賽（ＮＢＬ）球隊石家莊翔藍，他指會利用征戰的經驗協助球隊：「中華台北和菲律賓這幾年不斷進步，我會抱着挑戰的心態去應付。不過我認為輸贏不是首要，最緊要是自己『交到貨』。」他更爆出金句：「我們不一定要和他人比較，但可以跟自己較勁，比昨日的自己進步，那便是不錯的成就。」

「大佬」過往曾有4年籃球生涯在寶島度過，這段經歷除令他成長不少外，更與林秉聖及高錦瑋等當地球員結成好友。如今他與林秉聖各自為代表隊出戰亞盃外，履行當初國際賽場上交手的約定：「我們一直有保持聯絡，很期待與他交手。」吳松峻又表示熟悉對手球員打法，有助港隊抗敵：「我曾跟他們部分球員一起訓練及比賽，雖然他們至今未定15人名單，未到最後都不知如何排兵布陣，但無論如何，都會是一場硬仗。」