近年最強港籃「齊腳」同心爭勝 惠龍兒誓言：一定搏命！

香港男子籃球隊時隔9個月再度出擊，於今輪亞洲盃外圍賽作客硬撼世界排名高34及83位的中華台北和菲律賓，明日先與寶島交手。今次港隊精銳盡出，眾將齊心爭勝，隊長惠龍兒更誓言「一定搏命」！■圖、文：余樂詩、李章杰

世界排名117位的港隊，2月主場以64比94不敵菲律賓，之後作客再以49比88不敵新西蘭，球隊明日及周日作客中華台北和菲律賓，力爭小組首勝。相較2月份陣容，港隊今次有蔡再懃及徐遠征等主力回歸，香港東方射手梁嘉顯傷愈歸來，另外上季效力NBL石家莊翔藍的吳松峻首獲徵召，加上鋒線的葉耀邦和鄧志恒以及2米08中鋒卜聿揚，攻防戰力提升不少。

教練趙永良：準備多套戰術 港隊領隊蔡啟新表示：「有賴各球會支持，我們很快組織到今次12名球員。兩隊對手實力都比我們強，目標是爭取一場勝利。」由於6組當中成績好的4隊第3名亦有機會晉級，B組第3名將是香港和中華台北之爭。另一領隊周致人坦言：「這是近年最強的港隊，各個位置都『齊腳』，準備工夫亦比以往多，希望有理想發揮。」為備戰賽事，港隊3個月前已展開操練，教練趙永良透露：「球員狀態非常好，吳松峻和楊睿騏屬不同打法的球員，增加球隊的可塑性，徐遠征可打控球或小前鋒，鄧志恒和葉耀邦在陣則可以打小球戰術。」

中鋒惠龍兒（Duncan）和得分主力蔡再懃再次擔任港隊隊長，Duncan表示：「球隊愈來愈夾，希望每一回合都有進步。」他同時總結2月兩場比賽：「新人韓天次和楊瑞鴻在上個Window都各有表現，『天次』角色是純射手，只要他保持射球的決心就好。楊瑞鴻則有組織能力，兩人都很重要。」Duncan又表示歡迎卜聿揚的回歸：「阿卜和我可作輪換，令我不必太擔心犯規問題，我們又可以打『雙塔』，戰術變化會更多。我相信我們兩場都會有些球迷，未必會有很多，香港球迷一直給予我們支持和鼓勵，一定會搏命！」

楊睿騏要打出拚搏精神 後衞楊睿騏則表示每次代表香港比賽都感榮幸：「今次很早就開始準備，相信整體表現會有進步，雖然要4日打兩場高強度比賽，幸好台灣和菲律賓相距不太遠。我們會打出香港的拚搏精神，不會被他們那麼容易擊敗。」

惠龍兒 助教黃志明向球員講解戰術。 楊睿騏 周致人（左）蔡啟新（右） 卜聿揚