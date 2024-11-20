港隊3連勝！

天雨無阻逾4,500球迷打氣 香港男子足球代表隊昨晚繼續主場出戰11月第2場友賽，於旺角大球場面對世界排名第178位的毛里裘斯，吸引4,604人入場。港隊雨戰下憑艾華頓世界波一箭定江山，以1球小勝半場已打少一人的毛里裘斯，相隔8年後再次取得3連勝。■圖、文︰李浚湣、文嘉靖

「六日兩戰」的港隊，相比上場擊敗菲律賓，正選僅作出一個調動，由黃威取代余在言，3中堅繼續為費蘭度、鐘樂安和周緣德，入球重任則落在安永佳、史提芬彭利拿身上，而門將陳嘉豪繼續不入大軍名單。而毛里裘斯方面就靠隊長兼前里昂後衞路斯鎮守後防。

艾華頓世界波一錘定音 比賽期間一直下雨，但面對世界排名低20位的毛里裘斯，港隊開賽初段佔盡優勢，3分鐘艾華頓連過幾關後，殺入禁區狂抽但被門將擋出。8分鐘後艾華頓再接再厲，今次推大位射遠柱死角入網，助港隊先拔頭籌。港隊攻勢浪接浪，24分鐘黃威交出直線，安永佳推順施射角度太正。30分鐘，港隊再有入球機會，「肥彭」左路落底傳中，對方後衞解圍不遠，艾華頓可惜近門射斜。一直捱打的毛里裘斯，42分鐘更迎來壞消息，守將高連兩黃一紅被逐，港隊半場領先1球。

易邊後港隊換入孫銘謙、亞歷斯祖，嘗試再爭取入球，64分鐘艾華頓前場搏得罰球，黃威主射高出。2分鐘後一次前場逼搶成功，祖連奴無人看管下又未能射中目標。打多一人的港隊，之後再有陳肇鈞後備入替，74分鐘祖連奴接應艾華頓罰球，頭槌又無功而還。港隊狂攻不果，尾段更一度失守，幸好對方入球被判越位，最終港隊有驚無險下，維持以1球小勝毛里裘斯。值得一提，連同早前擊敗柬埔寨、菲律賓，港隊寫下3連勝佳績。