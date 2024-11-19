DSA亞少賽哈薩克組合封王

一連兩日的「DSA亞洲青少年錦標賽－香港2024」，周日於灣仔伊利沙伯體育館結束。賽事只限12至15歲舞者參加，結果來自哈薩克的14歲組合Danila Bogdanov及Lorin Suleimanova，憑着長達9年的合作，贏得拉丁舞金牌。

周日共上演拉丁舞5項（森巴舞、查查查、倫巴舞、鬥牛舞及牛仔舞）的「亞少」賽事，共17對亞洲少年組合角逐。以速度及爆發力見稱、自5歲起便合作無間的哈薩克拍檔Danila Bogdanov及Lorin Suleimanova，先參加上周六的標準舞比賽，並獲得亞軍，周日再換上紅色「野性」的拉丁舞裝束，經過5隻舞競爭後，力壓其餘對手奪冠。亞軍由來自北京、同樣14歲的郭俊豪及王梓涵獲得，另一隊中國組合、14歲的沈文博夥拍12歲的任梓沫則摘銅而回。香港兩對組合萬春酉／黃諾瑤及張敬／林嫣，未能躋身最後6強。