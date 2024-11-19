威廉斯篤贏肖國棟首奪冠中冠
曾3奪世界冠軍的威爾斯桌球手威廉斯，周日於冠中冠決賽未受考驗，以10比6力挫中國的肖國棟，首奪殊榮兼袋走15萬鎊獎金（約148萬港元），生涯「冠軍拼圖」更趨完美。
世界排名第6的威廉斯，之前3次參戰冠中冠均首圈止步，今屆賽事有所突破，決賽更盡顯強勢，一度領先肖國棟5比0，即使對方力追至4比7，但威廉斯未有自亂陣腳，終以10比6封王。
威廉斯與妻兒一齊分享喜悅時刻（圖），特別是在小兒子Joel面前作出最佳示範，皆因Joel極具桌球天分，早前曾在青年組歐錦賽中轟出一Cue「破百」。現年49歲的威廉斯稱：「我不知道該說甚麼，似乎我年紀愈大，獲得的支持就愈多，我已沒有甚麼要證明，我只要享受它，即使今天輸了，我都會祝賀肖國棟，他打得非常好。」
白雨露出戰男子賽兩連勝
此外應屆女子世界冠軍白雨露挑戰男子職業賽，繼續有驚喜表現，在英錦賽外圍賽爆冷以6比4擊敗世界排名54的鍾斯，迎來職業生涯（男子賽）兩連勝，闖入賽事最後80強。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：