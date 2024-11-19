on.cc東網直播：港隊擺擂台迎擊毛里裘斯

安永佳

「非」一般國際友誼賽 香港男子足球代表隊今晚於旺角大球場出戰本月份第2場國際友誼賽，相隔25年再與非洲國家毛里裘斯正面交鋒。「大港腳」自新帥韋斯活上任後漸入佳境，上場擊敗菲律賓士氣正盛，今晚勢必乘勝追擊，力爭自2016年後首次國際賽3連勝！（on.cc東網周二晚上8時免費直播）

港隊上周四憑安永佳梅開二度，加上艾華頓建功，以3比1擊敗菲律賓。該仗擔正的史提芬彭利拿指球隊信心不俗，惟強調毛里裘斯即使世界排名較低，仍不能掉以輕心：「毛里裘斯排名唔高，係因為啲對手好強，而且我哋好耐冇對過非洲球隊，佢哋嘅身形同速度會畀到我哋好大壓力，唔會易踢。」

周緣德望坐爆旺角場 港隊今場只要不敗，就鎖定列入亞洲盃外圍賽抽籤第2檔次，主教練韋斯活昨日出席賽前記者會時強調，只專注令球隊發揮應有水準：「毛里裘斯同斐濟風格接近，球員都係比較快同大隻，我哋會當呢場係淘汰賽咁踢。」談到港隊連續兩場攻入3球，韋帥稱球隊擁有不少優秀攻擊球員，希望能夠製造更多機會：「重點係點樣令前鋒有足夠供應，如果中場唔夠創造力，就算前面有朗拿度都好難入波。」陪同韋斯活出席記招的周緣德，則期望球迷坐爆旺角場：「上場可能颱風影響入場人數，我哋依家偏向用波同進攻，希望吸引多啲球迷入場。」

客軍毛里裘斯目前世界排名178位，較港隊低20位，今年出戰6場國際賽戰績1勝1和4負，包括9月在洲際盃與印度互交白卷，之後以0比2不敵敍利亞。隊中不乏潛質新星，18歲中場卡利斯迪正效力韋斯咸U18，前鋒萊昇則為德甲奧格斯堡U19成員，後衞路斯亦曾於里昂等法國球會搵食，有一定實力。港隊1999年曾經與毛里裘斯交手，當時港隊贏4比3，且看能否重溫美夢。

余在言 毛里裘斯昨晚落場操練。（鄧文滔攝） 孫銘謙（左二）與亞歷斯祖等人努力備戰。（鄧文滔攝） 周緣德（左）與韋斯活出席記者會。（鄧文滔攝）