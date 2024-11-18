決賽周明日開打！艾卡華斯：為拿度而戰

台維斯盃決賽周將於11月19至24日假馬拉加舉行，這將是22座大滿貫得主拿度退役前最後一戰，他將代表西班牙隊出賽，成為焦點。隊友艾卡華斯賽前揚言要為拿度爭冠：「這將是我打過最特別的比賽。」

世界第3西班牙球手艾卡華斯日前於ＡＴＰ年終賽不敵沙華列夫，無緣4強後即歸隊，與拿度等球手代表西班牙出戰台維斯盃8強大戰荷蘭。台維斯盃決賽周由最後8強隊伍爭逐冠軍殊榮，每場淘汰賽會打兩場單打，如兩隊各贏一場就要打多一場雙打。即將掛拍拿度賽前表明，雖然這是他生涯最後一個比賽，但如果他覺得狀態不允許的話，或會棄戰單打。

年終賽仙拿富斯爭冠 艾卡華斯與拿度今夏巴黎奧運合作出戰男雙，最終8強止步，今次台維斯盃亦有機會再見這對夢幻組合。艾卡華斯賽前表示，「這可能是我打過最特別的比賽，我一直很想贏台維斯盃，我會盡力貢獻，盡全力協助球隊，為了西班牙，特別為了拿度而戰。」

至於年終賽方面，「一哥」仙拿在4強以6比1、6比2擊敗魯列特晉級決賽，將與美國名將富斯爭冠。