煞科日摘兩金歐鎧淳：回家感覺良好

香港長池分齡游泳錦標賽，昨日假九龍公園游泳池舉行煞科，巴黎奧運女將張心悅兩項背泳封后，歐鎧淳亦在50米自由泳及接力賽奪冠。另外方力申泳會小將以個人身份首戰賽事，勇奪銅牌。

一連三日香港長池游泳錦標賽昨日上演最後一天賽事，巴黎奧運代表張心悅和歐鎧淳各自在參賽項目獲勝。張心悅於100背和50背分別以1分02秒80和30秒21奪冠。至於主項為背泳的歐鎧淳轉戰50米自由泳，以27秒12第一名完成，其後代表迪泳會出戰4×50米自由泳梯級接力賽，以1分50秒35同樣獲得冠軍，歐鎧淳賽後表示：「好開心可以幫泳會贏取分數，自己已經好長時間沒在九龍公園游泳池比賽，回家感覺良好。」

方力申泳會小將掛銅 方力申泳會小將原本因泳會未達一定級別無緣賽事，最後泳總開綠燈容許達標選手以個人身份參賽，該名小泳手周日於男子10歲以下50自以30秒74獲得銅牌，其後在50背（37秒35）取第9名。另一以個人身份參賽的14歲泳手Jacky Chong，在200蛙取得第9名，這位學校泳隊成員表示：「好開心首次參加這個賽事，其他泳手都很強，我對自己表現尚算滿意，期待下次有機會再參賽。」

圖、文：余樂詩