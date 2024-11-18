劉智樂起孖標準流浪首捷

至於「賽馬會菁英盃」頭場上演的B組賽事，標準流浪憑劉智樂梅開二度，以2比1擊敗九龍城，打開今季勝利之門。

流浪今場起用陳冠燊、李呈、梁凱俊和李泳豪4名U22球員，入球重任則落在巴拉克和劉智樂身上。九龍城今場由陸平中把關，何瀧浩、馬阡皓、歐陽浩銘3名U22球員擔正，韋利安鎮守後防，派出卡朗、袁世傑在前線攻堅，嚴啟倬及迪高則先列後備。

開賽初段，九龍城先有埋門機會，陳文輝接應何瀧浩的右路傳中，無人看管下起腳，皮球被門將陳冠燊沒收。17分鐘，流浪慘食「詐胡」，巴拉克右邊開出罰球，林堂真避過邵昀俊攔截，門前射入，惟球證表示其越位在先，判入球無效，令雙方互交白卷返回更衣室。

易邊後，流浪成功打開缺口，58分鐘，劉智樂在岡本玲仁助攻下，禁區內輕鬆射入空門。74分鐘，九龍城再度失守，巴拉克開出角球，劉智樂順勢篤入，為流浪拉開領先優勢至兩球。82分鐘，九龍城終於破蛋，後備入替的林學曦接應韋利安長傳，抽射入網，惟仍以1比2落敗。

「我哋目標係盃賽」 今仗流浪憑劉智樂的妙射得手，打破僵局，「樂仔」認為球隊經調整後成功踢出教練部署，期望繼續乘勝追擊：「今場對手同我哋人腳方面唔係齊整，所以踢法上會比較保守，下半場出嚟之後就加快少少速度，發揮我哋最擅長嘅打反擊，主導番個局勢，好好彩畀我哋把握到埋門機會，喺領先之下贏到波。呢兩三年時間流浪喺盃賽成績一直唔錯，希望可以延續到今場勝仗嘅氣勢，爭取出線。」