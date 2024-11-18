1球挫理文小組兩戰全勝 冠忠南區穩坐榜首

昨日「賽馬會菁英盃」小西灣運動場「雙料娛樂」尾場，舉行另一場B組賽事，理文硬撼冠忠南區。結果南區憑陳凱柏一箭定江山，以1比0勝出，於小組兩戰兩勝，穩坐榜首之位。

「黃黑軍團」派出潘尚希、周子謙及鄧筵霑3位U22球員擔正，保利臣和胡晉銘控制中場，支援羅沙攻堅；南區方面，3位U22球員為顏翱天、趙聡悟和容昊，佐佐木周、宋柱浩和李小恆先列後備。

理文初段佔據較多控球，23分鐘，夏馬特開出角球，羅沙頭槌被川瀨浩太護空門，其後南區嘗試反攻，26分鐘，陳凱柏左路大腳送前，積遜窄角度勁射被潘尚希救出，之後南區界外球放入禁區，艾華在李毅凱力壓下，嘗試倒掛斜出，10分鐘後，夏馬特禁區頂主射罰球，顏翱天飛身拍出底線，兩隊半場踢成0比0。

黎格爾︰踢出部署等打反擊 「黃黑軍團」半場換入保連奴加強攻力，但南區反而於58分鐘先開紀錄，積遜送出直線，艾華右路傳中，助攻陳凱柏頂成1比0。70分鐘，艾華單刀機會，但在馬天尼斯及立花稜也防守下起腳，被潘尚希沒收。7分鐘後，馬天尼斯傳入禁區，羅沙胸口回傳，保連奴禁區頂射門柱邊出界，最終南區力保勝果，贏1比0完場。

黎格爾今場表現稱職，助南區守住理文強攻，保住勝果，他對此非常滿意：「雖然兩隊都有主力踢唔到，但理文陣容深度比較好，所以今場我哋踢得謹慎啲，等打反擊，而大家都踢得好好，完全執行到教練嘅部署。」

圖、文：鄧文滔、文嘉靖