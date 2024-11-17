方力申泳會小將 出戰分齡錦標賽

上周五起一連3日假九龍公園游泳池舉行的長池分齡游泳錦標賽，7月泳總風波後獲批參加本地賽事的方力申所屬泳會小泳手，昨日以獨立身份出戰10歲以下男子100米自由泳，獲得第5名。同日泳壇新星李芯瑤出戰100米自由泳順利奪冠，賽後她表示現階段目標為世青賽及亞運，並盼望在17歲前能打破「師姐」何詩蓓的100自青年港績；至於巴黎奧運後回歸本地賽的張心悅，亦於200米背泳輕鬆封后。

李芯瑤100自封后

現年15歲的李芯瑤，5個月前以25秒29打破何詩蓓保持的50自港青紀錄，上月更挑戰游泳世界盃，刷新自己紀錄之餘同時達世錦賽A標。昨日「芯瑤」在100自以56秒65封后，惟同日連戰4項令她頗感疲累：「最近專注於不同比賽，休息時間減少，發揮未到最好，希望能取得平衡。」此外「芯瑤」亦有出戰50及100米蝶泳，另加200自，其中100蝶由港隊隊友楊凱晴贏得冠軍，李芯瑤表示：「我想發展蝶式為個人副項，所以會視楊凱晴為競爭對手及學習對象。」