打足8回合 58歲泰臣：我仲會上擂台

58歲傳奇拳王泰臣與「網紅」職業拳手保羅的「話題對決」，香港時間昨日於德州AT&T場館上演。泰臣自2005年後再打職業比賽，吸引逾7萬人逼爆場館。經過8回合比拼後，泰臣以點數74比78不敵對手，然而保羅尾段垂手鞠躬，向前拳王致敬的一幕，感動全球。

27歲保羅贏點數鞠躬致敬 賽前過磅泰臣向保羅贈上「一巴掌」，令比賽火藥味升溫，然而昨日明顯「騷」味較濃，保羅由開篷專車送上擂台，充滿氣勢，反觀見慣風浪的泰臣則自己步入場館。面對年僅27歲的保羅，已經是「爺爺級」的泰臣首兩局不落下風，令對手頗為避忌，雙方雖互有搏拳，但明顯避重就輕。經過多個回合後，年齡的差距浮現出來，58歲泰臣在台上跳足8回合，後段明顯體力下降，最終以點數落敗。

當打到第8回合，保羅垂下兩手並「合十」向泰臣鞠躬致敬，完場時兩人更相擁。泰臣雖然落敗，但他揚言這場不是退役戰，適當時候會再上擂台。比賽途中泰臣曾有一幕咬着拳套，他笑着回應：「我有咬人的癖好。」賽後泰臣的職業戰績改寫成50勝7負，而不足5年前才開始拳擊生涯的保羅，戰績提升至11勝1負。