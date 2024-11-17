均業北區傑志握手言和

昨日「菁英盃」A組頭場，均業北區於北區運動場火併傑志，「藍鳥」由韋頓先開紀錄，北區之後憑舒拉普扳平，雙方踢成1比1和氣收場。

韋頓開紀錄舒拉普扳平 北區派出張桂華把關，葉卓文、基拿美及黃靖然鎮守中路，羅港威及舒拉普負責攻堅；傑志方面3名U22球員為石皓心、陳傲軒和甘智健。11分鐘，傑志中路博得罰球，韋頓起腳被張桂華接實。15分鐘，傑志短角球戰術，鄭展龍斬入禁區，張桂華打算沒收，惟不慎甩手被韋頓頂成1比0。7分鐘後北區即追平，舒拉普疑似撞跌鄧達思後起腳省中艾里奧破網，半場踢成1比1。

換邊後傑志大舉壓上，60分鐘，甘智健中路施射高出。其後「藍鳥」一口氣換入明加索夫、楊焯鈞及陳源澔，81分鐘，北區戴子軒疑似禁區內犯手球，但球證未有表示，結果雙方握手言和，北區今季兩鬥傑志都能全身而退。

北區防中柏度哥斯達賽後表示，賽前已預計今仗困難重重，幸好成功保住1分：「我哋好需要呢1分去攞番信心，證明只要夠團結，唔怕任何強隊。」其隊友葉卓文則感激球隊雪中送炭，令自己重拾信心：「之前有幾場踢得唔好，點都有影響，我從中學識點樣喺逆境中繼續努力，而且球隊管理層、教練同隊友都冇放棄過我，先令自己慢慢企番起身。」

圖、文：鄧文滔