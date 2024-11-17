理文冠忠南區高手過招

理文門將 潘尚希（粉紅衫）

上周聯賽理文以3比1反勝九龍城，暫代主教練朱兆基期望年輕球員把握機會爭取表現：「最近幾場波，睇到班仔好積極，我對佢哋嘅表現係有信心同滿意，希望佢哋繼續透過『菁英盃』表現自己，累積比賽經驗，保持進步。」陣容方面，艾華頓、黃威、陳嘉豪及安尼亞因出戰國際賽而缺陣，同時宣布將U18許肇中升至一隊。

周子謙：打醒精神 「黃黑軍團」季初聯賽曾險勝南區，守將周子謙形容對手擅長地面組織，會針對其進攻方式作出適當部署，盼望盡快領先控制戰局：「南區踢法上偏向硬淨同主動，身形亦有優勢，畀到唔少威脅我哋，所以要打醒十二分精神至得。」

至於上場聯賽力挫港會，重返勝軌的南區，是役有基斯和史提芬彭利拿分別因累積5黃，以及代表「大港腳」未能候命，亞哥斯達及伍瑋謙則同樣有傷在身，主教練楊正光表示會作大幅度輪換：「始終嚟緊都要踢『高級組銀牌』，部署方面會小心啲。」

宋柱浩承諾戰鬥到底 中堅宋柱浩表示「黃黑軍團」雖有多位主力缺陣，但實力未必有太大影響：「雖然佢哋有幾個主力唔喺度，但其餘球員質素唔使懷疑，所以今場唔會易踢，但我哋一定會戰鬥到底，踢場好波畀球迷睇。」

冠忠南區Ｕ22 顏翱天