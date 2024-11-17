on.cc東網直播 賽馬會菁英盃 雙料娛樂夠刺激

九龍城前鋒 許嘉樂（紅衫）

今日「賽馬會菁英盃」於小西灣運動場上演B組「雙料娛樂」，頭場標準流浪與上周被終止聯賽3連勝的九龍城交手（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）；尾場由理文硬撼冠忠南區，好波連環放送加倍刺激。（on.cc周日晚上6時按次收費直播）

標準流浪九龍城硬碰硬 標準流浪上場聯賽不敵大埔，教練團成員林嘉緯認為球隊製造了不少攻勢，惟體能及把握力方面成勝負分野，要盡快改善：「其實上場我哋都有唔少攻勢，但中後段畀對手主導局勢後，體能消耗得比較快，變咗應付對手反擊時容易大意，所以我哋提醒球員要保持耐性同控球權，踢出應有水準，盡力搶分。」

梁煒烽：重點招呼林學曦 中堅梁煒烽亦認同球隊應付反擊時稍有疏忽導致失球，因此今仗會加強集中力，減低九龍城兩名前鋒卡朗和林學曦的威脅：「卡朗同『學曦』都好有質素，特別上季喺香港Ｕ23同『學曦』練咗成年波，無論埋門或身體對抗性，佢都唔比外援差，一定要睇緊啲。」

九龍城上周聯賽以1比3遭理文反勝，主教練陳銘剛認為球隊表現不俗，盼望場繼續盡情發揮：「好開心見到班球員跟足指示，執行到賽前部署。當然臨場發揮同細節配合方面，仲要啲時間再熟練，希望畀球迷見到我哋嘅進步，今場目標係攞到分。」上場因傷退下火線的尼天奴及李根好仍有傷在身，上陣成疑。

曾家進：球隊團結好辦事 談到上仗被理文終止聯賽連勝走勢，後衞曾家進強調士氣未受影響：「上場我哋每個人都搏到盡，而且球隊好團結，士氣方面絕對冇影響，今日對住流浪，我哋都會盡全力去踢，畀大家睇到九龍城嘅鬥心，爭取出線！」

標準流浪翼鋒 張廣然（藍衫）