防守壓制永倫香港東方5連勝

周四晚上演的甲一男籃尾場，香港東方憑4人得分「上雙」，加上防守出色，以83比71擊敗永倫，亦令「黃金戰士」錄得今季單場最低得分。東方開季5戰全勝續榜首，下月1日將與滿貫合演超級大戰。

香港東方今仗入局明顯較快，令永倫長達4分鐘未有得分，加拿大籍中鋒麥洛連首節已交出8分及9個籃板，助東方首節領先21比11。次節永倫尋回節奏，「得分機器」泰那單節狂轟17分，東方勝在點點開花，卜聿揚和麥洛連先後夾擊下入樽，梁嘉顯內外開弓轟人10分，半場領先46比37。

第3節東方愈打愈順，，陳兆榮連環助攻，拉開15分優勢。永倫由何倚富命中三分球追至44比56，但中鋒蓋帝斯面對麥洛連，無論進攻或防守都頗為吃力，東方領先69比50進入第4節。決勝節永倫絕地反擊，泰那在剩餘5分半鐘時重返場上，一度助球隊追至64比74。不過東方臨危不亂，梁兆華上籃取「2＋1」，加上楊和及麥洛連跳投得分，令勝負再無懸念，東方完場贏83比71，開季5戰全勝。

梁兆華：贏在部署成功 今場香港東方中鋒麥洛連貢獻21分及13個籃板，梁兆華交出18分，徐遠成及梁嘉顯分獲12及10分。永倫方面泰那轟入全場最高的29分，蓋帝斯亦有18分及16個籃板，惟其餘球員手感冰冷，終寫下今季最低得分。梁兆華賽後直言球隊默契愈來愈好：「我們成功執行防守部署，亦能保持進攻流暢度，結果順利贏得比賽。」除聯賽惡鬥滿貫外，東方亦將開啟新一條戰線，下周六將前往馬尼拉出戰PBA專員盃（菲律賓籃球聯賽Commissioner's Cup）。■■圖、文；李章杰